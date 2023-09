GB. La Russia recluta stranieri e sfrutta i lavoratori migranti per evitare la mobilitazione interna

- Advertisement -

AgenPress – La Russia sta intensificando la sua campagna per reclutare stranieri nei paesi vicini e sfruttando i lavoratori migranti per la sua guerra contro l’Ucraina per evitare la mobilitazione interna prima delle elezioni presidenziali del 2024. Lo ha scritto il Ministero della Difesa britannico, secondo il quale annunci di reclutamento militare sono apparsi online dalla fine di giugno con un pubblico target in Armenia e Kazakistan. Gli annunci offrono 495.000 rubli (5.140 dollari) di versamento iniziale e stipendi a partire da 190.000 rubli (1.973 dollari).

La Russia ha anche tentato di reclutare cittadini di etnia russa che vivono nella regione di Kostanay in Kazakistan, ha aggiunto il ministero.

Inoltre, la Russia sfrutta i lavoratori migranti con offerte di “cittadinanza accelerata” se combattono in Ucraina almeno da maggio, offrendo salari fino a 4.160 dollari.

Secondo quanto riferito, ai lavoratori migranti uzbeki inviati a Mariupol occupata dai russi è stato confiscato il passaporto all’arrivo e subiscono pressioni per arruolarsi nell’esercito russo e combattere contro l’Ucraina.

Il Ministero della Difesa britannico ha scritto che ci sono almeno sei milioni di migranti dell’Asia centrale attualmente in Russia, “che il Cremlino probabilmente vede come potenziali reclute”.

La spinta a reclutare stranieri dai paesi vicini e a sfruttare i lavoratori migranti “permette al Cremlino di acquisire personale aggiuntivo per il suo sforzo bellico di fronte all’aumento delle vittime” e di “evitare ulteriori misure impopolari di mobilitazione interna nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2024″.