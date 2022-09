Gb. La Regina Elisabetta è morta di vecchiaia. Il decesso è avvenuto alle 15.10 locali nella residenza reale

AgenPress – La regina Elisabetta II è morta di vecchiaia, ha rivelato il suo certificato di morte.

Il documento, pubblicato giovedì dalla National Records of Scotland , afferma che la Regina è morta alle 15:10 ora del Regno Unito (10:10 ET) l’8 settembre al castello di Balmoral a Ballater, in Scozia.

La causa della morte è indicata come vecchiaia. Il documento è firmato dalla figlia della regina, la principessa Anna. Il monarca più longevo della Gran Bretagna è morto pacificamente all’età di 96 anni.

Al momento della certificazione del decesso erano presenti a Balmoral solo due figli della regina, la principessa Anna e Carlo (che era appena diventato il nuovo re) con la moglie Camilla. Gli altri membri più stretti dei Windsor sono arrivati più di due ore dopo e il principe Harry ancora più tardi. Poco più di un’ora dopo la morte, alle 16 e 30 locali, c’è stata la comunicazione ufficiale alla prima ministra britannica Liz Truss.

Invece l’annuncio pubblico di Buckingham Palace è arrivato alle 18.30, tutto secondo le procedure previste. Il documento, scarno come da tradizione burocratica e con pochi dettagli fra cui i dati anagrafici della sovrana oltre ai nomi dei defunti genitori (re Giorgio VI e la regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon) è stato firmato dalla principessa Anna. Nella casella “professione” del certificato compare la menzione: “Sua Maestà la Regina”. Mentre viene indicato il castello di Windsor come luogo di residenza abituale.