Gasparri (FI). “Di Maio inadeguato, incompetente, rinunci per non umiliare l’Europa”

- Advertisement -

AgenPress – “Di Maio è incompetente, inadeguato, inadatto per questo e per qualsiasi altro incarico. Rinunci per non umiliare l’Europa e per non fare un affronto all’Italia e agli stessi elettori che non si sono riconosciuti in lui che ha preso lo ‘zero virgola’ alle recenti elezioni. Dimostrandosi un fallito anche sotto il versante della politica”.

Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Le procedure burocratiche non fanno di Di Maio uno statista. Ribadisco che è totalmente inadeguato per il ruolo di rappresentante dell’Unione europea nell’area del Golfo e che il governo italiano ha ribadito, più volte, che non si tratta di una sua proposta. L’ostinazione delle burocrazie europee nell’andare avanti è davvero censurabile”.