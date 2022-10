Gas. Von der Leyen, tagliati 2/3 del gas russo, pronti per l’inverno. Russia totalmente inaffidabile

AgenPress – “Dobbiamo domare la volatilità e gli aumenti estremi dei prezzi sul Ttf perché non riflette più realmente la vera situazione del mercato”. Questo il commento al pacchetto fornito in conferenza stampa da Ursula Von der Leyen. Che poi ha aggiunto: “Svilupperemo un indice complementare e nel frattempo proponiamo un meccanismo di cap per limitare i prezzi eccessivi”.

L’obiettivo di Bruxelles, ha spiegato la numero uno della Commissione, è infatti quello di “assicurare condizioni di parità nell’Unione ed evitare frammentazioni o interruzione del mercato unico”. Quanto alla concordia nell’attuazione delle misure, la leader si è detta ottimista: “Sono convinta che ci sarà unità. Sul tetto è stato difficile ma più articoliamo i dettagli più riusciamo a convincere gli Stati membri a lavorare con noi. Non appena il Consiglio concorderà sui principi, presenteremo la misura dettagliata per renderlo operativo”. Intanto però anche l’Austria, oltre a Germania e Olanda, appare scettica sulla proposta: il timore di Vienna è infatti che l’azione sui prezzi si traduca in un calo delle forniture.

“Se le tendenze attuali persisteranno fino alla fine di quest’anno e continueremo ad agire, avremo ricevuto almeno 65 miliardi di metri cubi di gas da fornitori diversi dalla Russia e ne avremo risparmiati altri 50″, ha aggiunto Von der Leyen. Che ha spiegato: “Gli impianti di stoccaggio in Europa sono al 92%. La quota russa via gasdotto è scesa al 9% e i due terzi delle forniture da Mosca sono stati tagliati. Grazie a tutto questo siamo preparati per affrontare l’inverno”.

“La Russia ha già mostrato di essere totalmente inaffidabile e ha deliberatamente tagliato i flussi all’Ue. Non possiamo contare su Mosca e dobbiamo prendere le nostre decisioni in una condizione di indipendenza”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue, rispondendo a chi gli chiedeva se, con le nuove misure, Bruxelles non abbia timore che Mosca tagli totalmente il gas.