Gas, Codacons: per famiglie risparmio irrisorio di 2,5 euro annui

AgenPress. Il taglio delle bollette del gas dello 0,2% a maggio produrrà un risparmio irrisorio per le famiglie, pari a 2,5 euro annui a nucleo rispetto le tariffe in vigore ad aprile.

Lo afferma il Codacons, che esprime delusione per il mini-calo dei prezzi del gas.

“Nonostante le quotazioni internazionali in forte discesa, le bollette del gas non risentiranno di alcun effetto positivo, e le tariffe rimarranno sostanzialmente identiche – spiega il presidente Carlo Rienzi – A pesare sul mancato calo il ritorno della tassazione sul gas, che di fatto vanifica gli effetti della discesa dei prezzi sui mercati.

Dopo due anni di caro-energia, il Governo avrebbe fatto meglio a prolungare per tutto il 2023 gli sconti in bolletta, per alleggerire la spesa energetica a fronte di una inflazione ancora altissima nel nostro paese che, assieme alla spesa per luce e gas, incide sui redditi delle famiglie e impoverisce i consumatori” – conclude Rienzi.