G7. Zelensky: “Oggi la pace diventerà più vicina”. Leader: “condanniamo l’aggressione russa in Ucraina”

AgenPress – ”Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twiiter dopo essere atterrato a Hiroshima per partecipare al summit del G7 con un aereo francese partito dall’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba.

Zelenskiy è arrivato il giorno dopo che la Casa Bianca ha annunciato che avrebbe permesso ai paesi alleati di fornire all’Ucraina aerei da combattimento F-16 costruiti dagli Stati Uniti. Prima di partire per il Giappone, Zelenskiy ha descritto la decisione come “storica”, aggiungendo che non vedeva l’ora di “discutere l’attuazione pratica” con i paesi del G7.

“Condanniamo ancora una volta con la massima fermezza la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”. E’ un passaggio del documento del G7.

“La brutale guerra di aggressione della Russia rappresenta una minaccia per il mondo intero in violazione di norme, regole e principi fondamentali della comunità internazionale. Riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario per portare una pace globale, giusta e duratura”, si legge. “Ci impegniamo a intensificare il nostro sostegno diplomatico, finanziario, umanitario e militare all’Ucraina, ad aumentare le pressioni nei confronti della Russia e di coloro che sostengono la sua guerra”.