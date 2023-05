G7. Zelensky incontra i leader mondiali. Modi: “la guerra in Ucraina è un problema per il mondo intero”

- Advertisement -

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice del G7, il primo incontro tra i due dall’invasione della Russia, che Delhi si è rifiutata di condannare.

Il primo ministro indiano ha twittato due immagini, uno dei leader si stringe la mano e un altro di loro sembra impegnarsi in un intenso dialogo attraverso un tavolo, con gli aiutanti ai loro lati.

A febbraio, l’India si è astenuta dal voto in una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannava l’aggressione russa e ha insistito sul fatto che il dialogo pacifico è l’unica soluzione al conflitto.

La Russia e l’India hanno una relazione decennale che risale alla Guerra Fredda, con Mosca che è il più grande fornitore di armi dell’India – il Cremlino ha anche posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla regione contesa del Kashmir.

Durante i suoi colloqui con Rishi Sunak, Zelensky lo ha ringraziato per la “leadership del Regno Unito nella coalizione internazionale di combattenti” mentre discuteva dello “sviluppo delle relazioni bilaterali tra i nostri paesi”.

All’inizio di questa settimana, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno annunciato l’intenzione di costruire una “coalizione internazionale” per aiutare l’Ucraina a procurarsi aerei da combattimento F-16 “in questo momento cruciale nella resistenza all’invasione di Putin”, ha detto martedì una lettura di Downing Street.

Entrare in possesso degli aerei da combattimento F-16 è stato un obiettivo chiave per il leader ucraino negli ultimi tempi, sottolineando in un discorso registrato al vertice sulla democrazia di Copenaghen lunedì che gli F-16 aiuterebbero l’Ucraina a “difendere la libertà”.

Con il premier italiano Giorgia Meloni “abbiamo discusso della difesa e del sostegno politico dell’Italia all’Ucraina e dei primi risultati della mia recente visita in Italia e del fatto che dobbiamo migliorare le nostre capacità di difesa aerea, compreso l’addestramento al volo per i nostri piloti”.

In un terzo tweet, Zelensky afferma di aver “parlato delle esigenze dell’Ucraina in termini di sminamento umanitario e ospedali mobili” con il primo ministro indiano Narendra Modi.

“Ho informato dettagliatamente l’interlocutore sull’iniziativa della Formula di pace ucraina e ho invitato l’India a unirsi alla sua attuazione”, afferma, aggiungendo di aver ringraziato l’India “per aver sostenuto l’integrità territoriale e la sovranità del nostro Paese… e per aver fornito aiuti umanitari all’Ucraina”.

“La guerra in Ucraina è un grosso problema per il mondo intero. Ha avuto anche molti effetti sul mondo intero. Ma non lo considero solo un problema economico o politico. Per me è un problema di umanità”, ha detto Modi.

“Vi assicuro che l’India e io, personalmente, faremo tutto il possibile per risolverlo”, ha aggiunto.

Zelensky ha informato Modi “in dettaglio sulla Formula di pace ucraina e ha invitato l’India a unirsi all’attuazione di questa iniziativa”, ha detto una lettura ucraina dell’incontro.

L‘India ha forti legami con la Russia che risalgono alla Guerra Fredda e rimane fortemente dipendente da Mosca per il suo equipaggiamento militare . Più di recente, il paese ha intensificato gli acquisti di energia russa.

Sebbene Nuova Delhi abbia inviato aiuti umanitari all’Ucraina durante tutto il corso della guerra, si è astenuta dalle risoluzioni delle Nazioni Unite che ne chiedevano il ritiro e condannavano la sua invasione.

L’anno scorso, Modi ha parlato con Putin della necessità di “incamminarsi su un cammino di pace” durante un faccia a faccia con il leader russo a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan a settembre.