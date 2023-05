G7. Biden, gli Usa sosterranno l’addestramento in Europa degli F-16 per gli ucraini

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno detto ai loro alleati che sosterranno uno sforzo internazionale congiunto per addestrare i piloti ucraini a pilotare F-16 e altri moderni aerei da combattimento, segnando un significativo impulso al sostegno occidentale a Kiev mentre prepara una grande controffensiva.

Joe Biden ha già informato i colleghi leader presenti a un vertice del G7 in Giappone della sua decisione, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione, aggiungendo che il piano includerebbe l’addestramento “su aerei da combattimento di quarta generazione, compresi gli F-16, per rafforzare e migliorare ulteriormente le capacità dell’aviazione ucraina”. La categoria di quarta generazione include l’Eurofighter Typhoon britannico e il Mirage 2000 francese.

“Poiché la formazione si svolgerà nei prossimi mesi, la nostra coalizione di paesi che partecipano a questo sforzo deciderà quando fornire effettivamente i jet, quanti ne forniremo e chi li fornirà”, ha affermato l’alto funzionario. “Questa formazione si svolgerà al di fuori dell’Ucraina in siti in Europa e richiederà mesi per essere completata. Speriamo di poter iniziare questa formazione nelle prossime settimane”.

La decisione rappresenta un grande cambiamento di posizione da parte di Washington, che in precedenza aveva presentato la fornitura di F16 all’Ucraina come irrealizzabile.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy , ha twittato: “Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e di @POTUS di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l’attuazione pratica di questa decisione al vertice #G7 di Hiroshima”.