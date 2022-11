G20. Mosca conferma, Putin non sarà a Bali. Delegazione russa sarà guidata da Lavrov

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice dei leader del G20 in Indonesia la prossima settimana, ha confermato l’ambasciata di Mosca a Giacarta.

Il meeting avrebbe messo Putin nella stessa stanza del presidente americano Joe Biden per la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. Biden ha definito Putin un “criminale di guerra” e ha escluso di incontrarlo a Bali se fosse andato, a meno che la conversazione non riguardasse il rilascio degli americani detenuti in Russia.

“Posso confermare che il ministro Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente Putin è ancora in fase di elaborazione: potrebbe partecipare virtualmente”, ha affermato Yulia Tomskaya dell’ambasciata russa.

La delegazione russa sarà guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.