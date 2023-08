G20. L’India non invita l’Ucraina. Modi: “nei prossimi cinque anni saremo tra le prime tre economie del mondo”

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina non è stata inclusa nell’elenco dei paesi invitati al vertice del G20, che si terrà in India. Ciò è dovuto al fatto che un tale formato non sarebbe stato creato per discutere di problemi di sicurezza.

Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subramanyam Jaishankar, riferisce RBC-Ucraina.

Il funzionario ha affermato che l’India ha invitato nove paesi al vertice: Spagna, Bangladesh, Nigeria, Mauritius, Egitto, Paesi Bassi, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Oltre a loro e ai membri del G20, nessun altro paese potrà partecipare al vertice.

“Il G20 è un gruppo di problemi di crescita economica globale, sviluppo. Questo è un vertice per discutere i problemi dell’energia, dei fertilizzanti, dell’approvvigionamento alimentare. Questo è il G20, non il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha aggiunto Jaishankar.

Riguardo all’invito rivolto invece alla Russia, il ministro indiano ha replicato che “tutti i Paesi del G20 sono stati invitati al summit dei leader” e di non poter rispondere lui, a nome di Putin, se la Russia parteciperà o meno.

“Nei prossimi cinque anni, prometto che l’India sarà tra le prime tre economie del mondo”, ha detto il premier, Narendra Modi nel 76° anniversario dell’indipendenza dall’Impero britannico con un discorso dai toni altamente autocelebrativi.

Conquistata la guida del Paese nel 2014, Modi punta a ottenere il terzo mandato consecutivo e fa leva sul nazionalismo induista e sulla fiducia degli investitori, che scommettono sul potenziale indiano, uno dei pochi grandi mercati capaci di sfuggire alle difficoltà che zavorrano le economie avanzate e la Cina. Modi si è rivolto al Paese dal Forte Rosso di New Delhi. Ha sottolineato che sotto il suo Governo, 130 milioni di persone sono uscite dalla povertà e che la crescente prosperità del Paese rappresenta un’opportunità per tutto il mondo.