Furgiuele (Lega), grazie ministro Salvini per misure contro abbandono animali

AgenPress. “Sulle strade è una vera e propria strage di animali abbandonati, come denuncia uno studio dell’Enpa. Ogni anno 80mila gatti e 50mila cani vengono lasciati a un destino di morte nell’80% dei casi. La pena fino ad un anno per questo reato, in crescita del 20%, non sembra essere sufficiente. Salvare queste creature non è solo sensibilità, è anche prioritario per la sicurezza stradale e per evitare incidenti, spesso mortali.

Per questo il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini sta pensando a delle misure per la revoca o la sospensione della patente per chi abbandona gli animali da inserire nella Ddl sulla Sicurezza stradale. La Lega è in prima linea per combattere questo atto di assoluta barbarie e inciviltà che rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano”.

Lo dichiara il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti, a margine del Question time al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.