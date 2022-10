Funerale Francesco Valdisseri. Presenti Meloni, Tajani, Lollobrigida, La Russa, Letta. Il papà: se bevete non guidate

AgenPress – Dopo il giuramento al Quirinale, la premier Giorgia Meloni ha partecipato ai funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso due giorni fa da un’auto a Roma. Nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, fra gli altri sono presenti anche i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il segretario del Pd Enrico Letta, l’ex ministra Mara Carfagna.

“Se bevete non guidate”, ha detto Luca, papà di Francesco, ha rivolto ai tanti ragazzi presenti nella chiesa. Il ragazzo è stato travolto sul marciapiede da un’auto guidata da una 23enne risultata positiva all’alcol test.

E poi la mamma rivolgendosi ai ragazzi “gli amici di Francesco hanno riempito la nostra casa di gioia sempre e li aspettiamo sempre. Vi chiedo di non lasciarvi andare ai momenti di disperazione, fate di tutto per essere felici se lo volete ricordare. C’è tanto tempo per essere felici e non va sprecato. Vi voglio bene tutti”.

Intanto questa mattina a piazzale Clodio si è svolta l’udienza con la quale il gip di Roma ha convalidato l’arresto di Chiara Silvestri, la 23enne alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso il giovane. Per la ragazza, accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari.