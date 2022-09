Fuga dalla Russia. La Finlandia chiuderà i confini da mezzanotte. Si entrerà solo per motivi particolari

AgenPress – Il governo finlandese ha confermato la chiusura della frontiera orientale a partire da mezzanotte. Da allora i cittadini russi potranno entrare in Finlandia solo per alcuni motivi particolari, e dimostrati, come visite ai parenti, per lavoro o per ricevere cure mediche.

Il ministro degli interni finlandese Krista Mikkonen ha affermato che “tutte le richieste di ingresso verranno considerate individualmente” aggiungendo che chi vuole “può far richiesta d’asilo oppure cercare di attraversare il confine illegalmente. Ma siamo preparati”.

Il ministro degli esteri finlandese Pekka Haavisto ha detto che fare domanda per “visti umanitari sarà una possibilità, però ci vorranno diversi mesi prima di poterli rilasciare”. Si stima che attualmente siano 100.000 i visti turistici finlandesi in uso da parte di cittadini russi. Un visto turistico finlandese permette la permanenza non solo in Finlandia ma anche in tutta l’area Schengen. A mezzanotte anche i visti già rilasciati non sarebbero più validi, secondo quanto riporta la tv pubblica.