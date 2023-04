Friuli Venezia Giulia. Riconfermato Fedriga, è al 64,9%. Centrosinistra al 27,9%

- Advertisement -

AgenPress – Massimiliano Fedriga, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia verso la riconferma alla guida della regione. Secondo la seconda proiezione di Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra è al 64,9%. Massimo Moretuzzo, sostenuto da centrosinistra e Movimento5stelle è 27,9%. Giorgia Tripoli (Altri) al 4,9% e Alessandro Maran (Az/IV/+E) al 2,3%.

“Congratulazioni al Presidente Fedriga per la sua rielezione alla guida del Friuli Venezia Giulia. Gli elettori hanno premiato l’azione di governo sin qui svolta con una amplissima percentuale di consenso, a dimostrazione della validità della nostra proposta politica”, dichiara il deputato, vice coordinatore nazionale e responsabile organizzazione di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

“Forza Italia ha sostenuto e sosterrà con convinzione questa coalizione – prosegue – Siamo certi che la squadra di governo regionale, con la guida di Massimiliano Fedriga, sarà in grado di lavorare con lo stesso impegno e con la determinazione che ha dimostrato in questi anni, in sinergia con l’esecutivo nazionale, per incrementare lo sviluppo economico e sociale di una regione strategica per l’Italia”.