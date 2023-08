Fratoianni: Meloni dalla campagna elettorale al governo. Lei e i suoi non erano “Pronti” affatto

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare di Avs.

“A un anno di distanza è sotto gli occhi di tutti che Pronti non erano affatto e che quelle frasi non erano altro becera propaganda da gettare in pasto ai potenziali elettori. Giorgia Meloni ha scoperto che i trattati internazionali (e meno male che ci sono) vanno rispettati e che non basta un tweet o una frase ad effetto per attuare politiche migratorie più o meno restrittive. Giorgia Meloni ha scoperto che servono molti soldi per mandare avanti uno Stato e ha scelto di prenderli solo a lavoratori e lavoratrici senza disturbare milionari, grandi ricchezze e grandi capitali. Giorgia Meloni non solo non ha tolto le accise, ma ha eliminato lo sconto che c’era, tassando di fatto le vacanze degli italiani alla pompa di benzina.