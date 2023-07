Francia. Appello della nonna di Nahel: “fermatevi! Vogliamo che tutto si calmi. Social media, rivolte, tutto deve fermarsi”

- Advertisement -

AgenPress – “Fermatevi, non distruggete”: la nonna di Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre, ha lanciato oggi un appello alla calma dopo la 5/a notte consecutiva di disordini in molte città della Francia.

“Alla gente che sta distruggendo tutto, io dico che non rompano le vetrine, che non distruggano le scuole, gli autobus. Fermatevi, sono delle mamme che prendono l’autobus, ci sono delle mamme per la strada. Vogliamo che tutto si calmi. Social media, rivolte, tutto deve fermarsi”.

“Stanno usando Nahel come scusa”, dice. “Vogliamo che le cose si calmino. “Il mio cuore soffre”, ha detto a proposito del denaro donato per l’ufficiale di polizia che è stato arrestato. Ma dice di avere fiducia che l’ufficiale di polizia sarà punito come tutti gli altri.

Devono cambiare le leggi che consentono agli agenti di polizia di usare le armi. Una migliore formazione per la polizia francese, la regolamentazione delle armi per la polizia e la revisione della legge che consente alla polizia di usare la forza letale se un giovane si rifiuta di circolare a un posto di blocco”.

Il codice penale francese è stato modificato nel 2017 per consentire un uso più ampio delle armi da fuoco dopo che la polizia ha dichiarato di trovarsi di fronte a un aumento dei livelli di violenza.

Ma i critici sostengono che l’aumento delle sparatorie legate al traffico sia un risultato diretto di tale cambiamento, che secondo loro è troppo vago perché lascia agli ufficiali il compito di determinare se il rifiuto del conducente di conformarsi rappresenti un rischio.