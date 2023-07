Francia. 917 arresti giovedì durante i disordini. Darmanin: stasera ci saranno 45.000 agenti delle forze dell’ordine

- Advertisement -

AgenPress – La premier francese Elisabeth Borne ha annunciato che, su proposta del ministro dell’interno Gerald Darmanin, saranno schierati i blindati della gendarmeria. In totale 4 veicoli “Centaure” saranno utilizzati per far fronte ad eventuali nuovi disordini, oltre a 14 veicoli blindati su ruote della gendarmeria.

Darmanin ha anche chiesto ai prefetti di “adottare sistematicamente provvedimenti di divieto di vendita e trasporto” di razzi e materiale pirotecnico, bidoni di benzina, acidi e prodotti infiammabili e chimici.

Ha chiesto, inoltre, a tutte le Prefetture di sospendere la circolazione di tutti gli autobus e tram in Francia a partire dalle 21 di questa sera.

Saranno 45mila i poliziotti mobilitati in Francia nelle prossime ore, 5mila in più di ieri notte. “Faremo di tutto” per evitare una nuova notte di violenza.

“Sono 917 le persone fermate dalla polizia”, ha aggiunto Darmanin, sottolineando che “l’età media degli arrestati è di 17 anni. C’è anche “un problema di genitori”, alcuni fermati hanno 13 anni. “La maggior parte dei ragazzi dei quartieri popolari – ha specificato – non ha nulla a che vedere con i delinquenti”.

A Lione si registrano scontri tra manifestanti e forze di polizia, dinanzi al municipio. Nonostante il divieto di raduno, si è riversata una piccola folla nel centro della città: si tratta di circa 1300 persone, secondo i dati della prefettura. I manifestanti hanno fatto esplodere bombe carta e la polizia ha reagito lanciando gas lacrimogeni.