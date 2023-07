Francesco a Fatima il 5 agosto per implorare la pace in Ucraina e nel mondo

- Advertisement -

AgenPress. Papa Francesco torna per la seconda volta al santuario della Madonna di Fatima, dove nel maggio 1917 tre pastorelli – due già santi, la terza sulla via degli altari – ricevettero un messaggio da Maria che riguardava il futuro dell’umanità.

La tappa di poche ore a Fatima, che raggiungerà in elicottero sabato 5 agosto, è stata aggiunta in un secondo momento in quanto il pellegrinaggio papale inizialmente prevedeva soltanto la permanenza a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù.

Il fatto che abbia deciso di recarsi nuovamente ai piedi della Madonna di Fatima è significativo, e nelle intenzioni del Pontefice è legato alla tragedia della guerra che sta provando la “martoriata Ucraina” bombardata dall’esercito russo ma anche le tante guerre dimenticate che sono in corso nel mondo.