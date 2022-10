Fotografato al microscopio il volto “terrificante” di una formica

AgenPress – La foto non ritrae una delle nuove creature di “House of the Dragon” della HBO o un outtake di un film dell’orrore. È una premiata foto ravvicinata di… una formica.

La foto strabiliante è una delle 57 immagini distintive del Concorso di microfotografia del piccolo mondo di Nikon. Il terrificante ritratto è stato catturato da Eugenijus Kavaliauskas, un fotografo lituano.

Questo è il 48° anno del concorso, che cerca di “riconoscere l’eccellenza nella fotografia attraverso il microscopio”.

Il concorso del 2022 ha ricevuto quasi 1.300 iscrizioni da 72 paesi, secondo Nikon.

Kavaliauskas in precedenza ha lavorato come fotografo di uccelli prima di dedicarsi agli insetti, secondo il suo sito web. Ha usato la luce riflessa per catturare il primo piano scioccante della formica, completo di occhi rosso scuro e quella che sembra essere un’espressione arrabbiata.