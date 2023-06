Fondazione Magna Carta celebra i suoi vent’anni

- Advertisement -

AgenPress. “Magna Carta quest’anno compie vent’anni, un traguardo importante per la nostra fondazione. Vent’anni di studio e ricerche, vent’anni pieni di passione e vissuti in modo intenso da tutti coloro che hanno preso parte a una grande avventura intellettuale,” così in una nota il presidente di Fmc, Gaetano Quagliariello.

“Per celebrare adeguatamente questo appuntamento abbiamo pubblicato un volume fotografico con i volti, le storie e i momenti distintivi nella storia della fondazione, e prodotto un breve documentario già disponibile sul sito internet di Magna Carta,” prosegue Quagliariello.

“La nostra identità era e resta chiara – siamo liberali, conservatori, cristiani, europeisti e atlantisti – ma credo che il merito più grande della Fondazione sia stato di aver favorito sempre il dialogo tra persone che la pensano diversamente. Continueremo a farlo con la stessa determinazione”.