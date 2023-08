Florida. L’uragano Idalia verso una tempesta “senza precedenti”. De Santis invita a lasciare le case

DeSantis ha dichiarato in una conferenza stampa presso il centro operativo statale per le operazioni di emergenza che i residenti hanno ancora tempo per evacuare. “Ma devi farlo adesso”

De Santis prosegue dicendo che alcune aree, come Cedar Keys, potrebbero subire “tempeste davvero, davvero significative. Non vincerai quella battaglia”, dice, esortando le persone a evitare di scegliere di restare indietro. “Scappa dall’acqua e poi nasconditi dal vento.”