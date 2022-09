Florida. Il governatore DeSantis lancia l’allarme ai cittadini, preparatevi all’arrivo dell’uragano Ian

AgenPress – Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la Florida e ha esortato i residenti a prepararsi alla tempesta per sferzare ampie zone dello stato con forti piogge, forti venti e mare in aumento.

I meteorologi non sono ancora sicuri di dove esattamente Ian potrebbe approdare, con i modelli attuali che lo tracciano verso la costa occidentale della Florida o le regioni panhandle, ha detto.

“Continueremo a monitorare la traccia di questa tempesta, ma è davvero importante sottolineare il grado di incertezza che esiste ancora”, ha detto DeSantis in una conferenza stampa domenica, avvertendo che “anche se non hai necessariamente ragione nel occhio del percorso della tempesta, ci saranno impatti piuttosto ampi in tutto lo stato.

Il National Hurricane Center ha affermato che la tempesta tropicale dovrebbe trasformarsi in un uragano alla fine di domenica o all’inizio di lunedì e alla fine diventare un grande uragano prima di raggiungere Cuba occidentale.

Inondazioni improvvise e urbane sono possibili nelle Florida Keys e nella penisola della Florida durante la settimana e poi sono state possibili forti piogge per il nord della Florida, il Panhandle della Florida e gli Stati Uniti sudorientali alla fine di questa settimana. L’agenzia ha consigliato ai floridiani di predisporre piani per gli uragani e di monitorare gli aggiornamenti sul percorso in evoluzione della tempesta.

Anche il presidente Joe Biden ha dichiarato un’emergenza, autorizzando il Dipartimento per la sicurezza interna e la Federal Emergency Management Agency, o FEMA, a coordinare i soccorsi in caso di calamità e fornire assistenza per proteggere vite e proprietà. Il presidente ha posticipato un viaggio programmato per il 27 settembre in Florida a causa della tempesta.