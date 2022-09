Florida. Cagnolina gettata da un ponte in un contenitore di plastica. E’ salva e ha una nuova famiglia

AgenPress – E’ un cagnolina fortunata ad essere viva dopo essere stato gettata giù da un ponte da un’auto in movimento mentre era in un contenitore di plastica.

L’incidente è accaduto mercoledì quando l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange in Florida ha ricevuto una chiamata da un residente della zona che stava portando a spasso il suo cane quando ha trovato una cagnolina che era stato abbandonata vicino a un ponte e ha fermato la polizia per chiedere aiuto, hanno detto le autorità in una nota. pubblicato sui social.

“La nostra sezione delle forze dell’ordine ha ricevuto una chiamata dalle forze dell’ordine che qualcuno aveva lanciato una borsa di plastica su un ponte da un veicolo in movimento”, ha affermato l’Orange County Animal Services in una dichiarazione che descrive in dettaglio l’incidente. “Il residente preoccupato aveva dichiarato di pensare che ci fosse un cane all’interno, poiché potevano vederlo rannicchiato all’interno dalla cima del ponte”.

Le autorità dell’ufficio dello sceriffo, insieme a un funzionario dei servizi animali, hanno quindi trascorso circa 30 minuti tentando di raggiungere l’animale abbandonato “arrampicandosi attraverso una fitta boscaglia” prima di raggiungerla.

“Quello che hanno trovato era una giovane cagnolina all’interno di una piccola borsa di plastica blu che era stata gettata via come spazzatura”, ha detto l’Orange County Animal Services. “Il nostro ufficiale, insieme al vicesceriffo, ha dovuto rischiare un infortunio per scendere dal ripido terrapieno… Siamo grati per il loro coraggio e la loro pronta risposta”.

La cagnolina – che la vice di nome Daisy – è rimasta miracolosamente illesa dalla caduta ed è stato accolta dai servizi animali per essere preparato per l’adozione. La cagnolina di 4 anni è stato adottata in una casa amorevole e sta molto bene.

“Non capiremo mai perché le persone fanno queste cose crudeli agli animali, ma ci sentiamo fortunati che così tanti residenti vedano qualcosa e dicano qualcosa”, ha affermato il servizio animali.

Sebbene la storia possa avere un lieto fine, l’Orange County Animal Services ha colto l’occasione per avvertire il pubblico di commettere atti così atroci nei confronti degli animali.

“Non sappiamo perché questo sia successo. Il luogo in cui Daisy è stata scaricata è a breve distanza in auto dal rifugio”, hanno detto i servizi per gli animali. “Ci sono letteralmente centinaia di salvataggi privati ​​che sarebbero disposti ad accogliere un cane dolce e gentile in affido o in adozione. Eppure qualcuno ha scelto invece di commettere questo atto di crudeltà”.

“Se vedi qualcosa, dì qualcosa”, hanno continuato. “Non c’è motivo per cui gli animali debbano essere trattati in questo modo. Daisy è stata fortunata che qualcuno l’abbia vista e ci ha contattato immediatamente. Se hai informazioni su un possibile trattamento crudele o negligente degli animali, contattaci, le forze dell’ordine locali o i nostri amici della Central Florida Crimeline.