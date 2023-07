Fisco. Bonelli: il governo fa il forte con i deboli, e il debole con i forti. Fa regali agli evasori e abbandona i poveri

- Advertisement -

AgenPress – “Questo governo continua a fare il forte con i deboli e il debole con i forti. Ha tagliato dagli obiettivi del Pnrr il tax gap dal 18% al 15% per una cifra di 15 miliardi che non verranno recuperati dall’evasione fiscale. Tutto in linea per questa destra che ha rinunciato a recuperare miliardi di extraprofitti dalle multinazionali del fossile e ha cancellato 16 miliardi di euro destinati alla tutela del suolo e del clima. Tutto questo è imbarazzante: si fanno favori e regali agli evasori e alle multinazionali e abbandonano le famiglie in povertà e imprese che continuano a pagare costi energetici folli”.

Lo dichiara in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “L’inflazione cresce a causa dell’aumento dei prezzi energetici, mentre chi guadagna dalla speculazione del gas e dei prodotti petroliferi viene tutelato, questo è il governo delle iniquità sociali, è la destra dei privilegi.”