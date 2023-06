Firmato protocollo d’intesa tra Economy of Francesco e Ucid Giovani

- Advertisement -

AgenPress. Ecologia integrale, centralità della persona e un’alleanza tra lo sviluppo umano e la Terra capace di animare e orientare eticamente ogni dimensione della vita sociale ed economica, attraverso la promozione di buone pratiche come il modello Virtus Lab: sono le coordinate del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso sabato 24 giugno 2023 al Polo Lionello Bonfanti di Figline e Incisa Valdarno in provincia di Firenze dal prof. Luigino Bruni, direttore scientifico di The Economy of Francesco (EoF) e da Benedetto delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid, l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, associazione che in Italia dal 1947 riunisce i leader d’impresa cattolici.

I giovani di Ucid e EoF si propongono di sostenere congiuntamente iniziative sinergiche a sostegno dei comuni valori e il coinvolgimento in tali iniziative delle nuove generazioni e dei corpi sociali intermedi nell’ottica di fare rete con l’intero universo imprenditoriale e giovanile per un maggiore dialogo con le istituzioni e una migliore riuscita delle buone pratiche che incarnano i valori condivisi.

La sottoscrizione è avvenuta a margine dell’evento “Che cos’è l’Economia di Francesco” in cui sono intervenuti anche Francesco Augurusa, Presidente della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa e Vice Presidente Nazionale del Movimento Giovani Ucid, Fabio Storchi, Presidente Vimi Fasteners spa e mons. Gianni Fusco, teologo e animatore spirituale del Movimento Giovani. Nell’occasione, i partecipanti hanno potuto effettuare una visita del Polo Lionello Bonfanti.

“Economy of Francesco è la bellezza della voglia di vivere dei giovani, il giovane non è avaro, l’economia senza giovani è triste, si spegne, manca positività, gioia di vivere: quando noi perdiamo i giovani, è tutta l’economia che perde, perché perde contatto con la vita; non dobbiamo lasciare fuori dall’economia i giovani” ha sottolineato Luigino Bruni.

“Economy of Francesco ha un unico scopo: riconnettere i valori umani con il mondo dell’economia – ha fatto eco Benedetto Delle Site, leader dei giovani imprenditori cattolici – noi oggi, insieme ad Economy of Francesco, abbiamo iniziato un nuovo cammino: la mission è portare dei valori umani, che non sono solamente economici, all’interno del cuore pulsante dell’economia, quindi delle aziende.”

Sono intervenuti i giovani e le giovani di EoF portando le proprie testimonianze: Adriana Gómez Chico, Messico, Marcia King, Perú, Magali Jojot, Argentina, Cecilia Ojeda, Messico, Castro Adolosi, Angola, Valentina Alarcón, Chlile e Daniele Lonardo, Italia.

Il documento sottoscritto da EoF e Ucid, che impegna le parti congiuntamente “nella promozione del bene comune, nel contrasto di ogni forma di sopraffazione e di economia criminale e nella trasmissione del patrimonio di saggezza e di competenze alle nuove generazioni” intende promuovere azioni e progetti sinergici tra i giovani convocati ad Assisi da Papa Francesco e gli imprenditori e i dirigenti d’azienda cattolici, come la valorizzazione del modello Virtus Lab che si rivolge in modo particolare ai giovani.

Fra le testimonianze, una è pervenuta da Sabrina Loi, ex corsista di Virtus Lab, che ha sottolineato il valore dell’incontro con il modello, permettendole di dare svolta al suo percorso professionale facendo la differenza.