Firmato Memorandum UE- Tunisia. Saied, ringrazio tutti in particolare Meloni. Combattere i trafficanti

AgenPress – “Il Memorandum dovrebbe essere accompagnato presto da accordi attuativi” per “rendere umana” la migrazione e “combattere i trafficanti”. Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied al termine dell’incontro con Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte nel palazzo di Cartagine. “Grazie a tutti e in particolare la premier Meloni per aver risposto immediatamente per l’iniziativa tunisina di organizzare” un vertice sulla migrazione con i Paesi interessati.

“Dobbiamo trovare delle vie di collaborazione alternative a quelle con il Fmi, che è stato stabilito dopo la seconda Guerra mondiale. Un regime che divide il mondo in due metà: una metà per i ricchi e una per i poveri e che non doveva esserci”.

“Il popolo tunisino ha mostrato una generosità illimitata nei confronti di questi migranti espulsi dai propri Paesi, mentre molte Ong che dovrebbero assumere il loro ruolo umanitario hanno agito solo attraverso comunicati stampa. Questi comunicati stampa possono proteggere queste vittime dalla fame e dalla sete? Per non parlare delle manovre di diffamazione e fake news con l’obiettivo di danneggiare la Tunisia e il suo popolo”.