Firmato Memorandum Ue-Tunisia. Meloni, è un passo importante per creare una vera partnership

AgenPress – “Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante che arriva dopo un grande lavoro diplomatico. Il Memorandum è un importante passo per creare una vera partnership tra l’Ue e la Tunisia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Kais Saied nel palazzo di Cartagine. L’intesa va considerata “un modello” per le relazioni tra l’Ue e i Paesi del Nord Africa.

Il Memorandum permette “di affrontare in maniera integrata la crisi migratoria. Come diplomazia italiana abbiamo a lungo lavorato per questo obiettivo”, ha aggiunto.

Questo tipo di partenariato “sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa, lo dico con orgoglio ma anche con gratitudine nei riguardi della Commissione. Il Memorandum è un punto di partenza, al quale dovranno seguire diversi accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati”.

“La prossima domenica, il 23 luglio, si terrà la conferenza internazionale sulla migrazione a Roma. Avrà il presidente Saied tra i protagonisti ma parteciperanno diversi capi di Stato e di governo mediterranei. Lo considero l’inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa dal passato”.

