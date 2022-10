Fine vita. Binetti (UDC): Governo potenzi cure palliative

AgenPress. “Il Pd e il Movimento 5 Stelle si sono affannati nel tentativo di far approvare una legge che legalizzasse l’eutanasia. Fortunatamente ciò non è avvenuto e la proposta di legge è decaduta.

Questa nuova legislatura deve fare un investimento su due linee ben precise: potenziare i centri di cure palliative e garantire alle Scuole di specializzazione una formazione di grande prestigio sia sul piano della assistenza che della ricerca. È questa la vera discontinuità che chiediamo al governo: più cure e più formazione, evitando dibattiti ideologici che in realtà tradiscono la vera missione della nostra Sanità.

L’obiettivo è curare e non anticipare la morte, come accade invece in Olanda, dove ancora una volta, due giorni fa, una ragazza depressa ha chiesto e ottenuto di morire, perché non aveva più una ragione per vivere”.

Lo afferma la senatrice uscente dell’Udc, Paola Binetti, intervenuta oggi al convegno, promosso dalla Pastorale sanitaria della Diocesi di Roma.