Finanziamento Soros a +Europa, Della Vedova: “Non solo confermiamo tutto, ma lo rivendichiamo”

AgenPress. In questi giorni sulla stampa si è parlato del finanziamento di George Soros ad alcuni candidati di Più Europa durante la campagna elettorale.

Non solo confermiamo tutto, ma lo rivendichiamo: con Soros abbiamo una consolidata e duratura condivisione dei valori politici liberali e democratici e una comune visione europeista.

E rivendichiamo il suo sostegno alle nostre battaglie, che sono comuni con lui, per i diritti umani e civili, per l’antiproibizionismo, per lo Stato di diritto. E lo ringraziamo per quello che fa.