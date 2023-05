Fiera del libro di Francoforte. Giarrusso (europarlamentare): Rovelli sia invitato, no alle censure

- Advertisement -

AgenPress. “La censura del commissario italiano alla Fiera del libro di Francoforte al fisico Carlo Rovelli, che avrebbe dovuto partecipare alla kermesse, rimosso per le parole indirizzate al Ministro Crosetto in occasione del I Maggio, è gravissima.

Spero si tratti di una manifestazione di sciagurato eccesso di zelo da parte del Commissario, e che il ministro Crosetto vorrà pretendere che Rovelli sia reintegrato alla fiera.

Se così non fosse, il clima di conformismo e servilismo raggiunto segnalerebbe una pericolosa torsione della nostra democrazia, che ricadrebbe fra le responsabilità di questo governo. Le idee non vanno mai censurate, e compito degli intellettuali è sempre fare le pulci ai governi di qualsiasi colore, ed essere liberi di dire quel che vogliono, per essere a propria volta criticati.

Perché le parole di Rovelli vanno valutate e criticate, come quelle di tutti, ma non censurate. Spero che tutti, a sinistra come a destra, chiedano a gran voce il reintegro di Rovelli”.

Così Dino Giarrusso, europarlamentare, in una nota.