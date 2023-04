Festival di musica internazionale russo. Pupo vola al Cremlino per fare il giurato

- Advertisement -

AgenPress. Il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo, parteciperà al Festival di musica internazionale russo. La sua partecipazione sta diventando un caso diplomatico, dato che condanne e sanzioni da parte dell’Italia e dell’Unione Europea sono state intraprese verso Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

Il Festival è alla quinta edizione, si terrà il 2 maggio al Palazzo di Stato del Cremlino. Il Festival tra l’altro era nato in Crimea, la regione ucraina occupata dalla Russia nel 2014, che al momento per ovvie ragioni non può ospitare la manifestazione.

Non è la prima volta che il cantante si esibisca in Russia per motivi professionali, ma certo nel 2021 la situazione era senz’altro molto diversa da quella attuale. Contattato dall’Agenzia Ansa, Pupo non ha voluto rilasciare dichiarazioni.