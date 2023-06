Festa della Repubblica. Valastro (CRI): “Volontario e solidarietà sono valori fondanti della Repubblica”

- Advertisement -

AgenPress. “Vedere sfilare le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana, i Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica suscita un grande orgoglio.

Ma ancora di più mi preme ricordare lo sforzo che anche in queste ore, come in ogni emergenza, i volontari della Croce Rossa stanno profondendo, in prima linea, nell’aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, come sul fronte dell’accoglienza delle persone migranti. Il volontariato e la solidarietà sono da sempre i nostri valori e soprattutto sono i valori, per noi e per tanti italiani, fondanti della nostra Repubblica”.

Così il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, durante le celebrazioni per il 2 giugno.