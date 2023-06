Festa della Repubblica, Meloni: “La Patria è la dimensione dei sacrifici che si compiono insieme”

AgenPress. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita all’Altare della Patria, durante la celebrazione del 77° anniversario della nascita della Repubblica ha dichiarato:

“Se non ricordiamo che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito, anche sacrificandosi per questo, allora non capiamo neanche il senso del perché noi dovremmo fare sacrifici per chi verrà dopo di noi“.

“La Patria, alla fine, è questo. E’ la dimensione dei sacrifici che si compiono insieme. Noi abbiamo un dovere: o ci mettiamo a lavorare tutti insieme, tutti dalla stessa parte, o nessuno che sia da solo, può uscire da una crisi”. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione“.