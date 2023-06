Festa della Repubblica. De Lieto (LI.SI.PO.): “Non c’è nulla da festeggiare”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi ricorre la Festa della Repubblica. Così ha dichiarato il segretario generale nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto: per il Libero Sindacato di Polizia non c’è nulla da festeggiare.

Il LI.SI.PO. osserva un minuto di silenzio per tutti gli operatori di Polizia che si sono suicidati, UNA VERA STRAGE!!! Per quanto attiene il fenomeno suicidario nella Polizia di Stato che miete sempre più vittime, – ha proseguito de Lieto – il Ministero dell’Interno tempo addietro ha diramato una circolare a firma del Capo della Polizia avente per oggetto: iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione del disagio negli operatori della Polizia di Stato.

Nella già menzionata circolare viene riportato: “è emersa l’esigenza di pianificare un ciclo di seminari sulla prevenzione del disagio e la promozione del benessere psicologico nel personale della Polizia di Stato, con focus sul fenomeno suicidario”. A giudizio del LI.SI.PO. (acqua fresca …).

Non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire… A parere del LI.SI.PO., i seminari non sono la soluzione alla delicata problematica che ha causato tantissime vittime. L’ennesimo suicidio si è verificato il 29 maggio 2023 presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, una poliziotta si è suicidata. La strada da percorrere a giudizio del LI.SI.PO. passa attraverso l’assegnazione di psicologi presso gli uffici provinciali della Polizia di Stato.

Ovviamente questa scelta comporta dei costi mentre i seminari sono quasi a costo zero … A tal riguardo il LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – è del parere che sulla vita delle persone non si deve badare al risparmio!!!