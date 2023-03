Fassina: “Vedremo se con Schlein si riuscirà a comporre una coalizione Pd-M5S”

- Advertisement -

AgenPress. “Vedremo in che misura riconosceranno la legittimità della leadership di Schlein. Risultato positivo perché facilita rapporto con 5 stelle e costringe Conte a ritrovare un rapporto con le fasce popolari che il pd non intercetta da tempo e vediamo se si riuscirà a comporre una coalizione. Per noi sinistra fondamentale questione sociale.

Schlein l’ha messa in modo centrale nell’agenda, poi ritengo che un partito fa gli interessi di chi rappresenta. Mi pare ci sia un’enfasi eccessiva però sullo spostamento a sinistra del pd perché Bonaccini è stato sconfitto, ma sulle questioni fondamentali l’asse rimane lo stesso. Sulle questioni fondamentali il partito fa l’interesse della base del Pd”.

Così Stefano Fassina intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.