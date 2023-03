Famiglie omogenitoriali, De Maria (PD): “Bisogna tutelare i diritti dei bambini”

- Advertisement -

AgenPress. Andrea De Maria, deputato Partito Democratico, è intervenuto nella trasmissione “Nautilus” condotta da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano Italia Tv

Da parte del governo viene affermato che i diritti sono tutelati.

“E’ accaduto un fatto negativo: la circolare del Ministero dell’interno si è caratterizzato della messa in discussione dei diritti. Un’azione del ministero ghettizzava dei bambini. C’è stata una protesta diffusa alla quale abbiamo partecipato. Ora si tratta a mio avviso di aggiornarsi su aspetti diversi: l’adozione delle coppie genitoriali che va garantita, il matrimonio tra omosessuali e si tratta di garantire la gestione per altri ma i diritti dei bambini che sono nati in Paesi nei quali è legale va gestita. Questi sono tre temi. Bisogna tutelare i diritti dei bambini e pensare ad una società aperta che riconosca i diritti a tutti”

“La normativa europea non scavalca quella italiana, si tratta di garantire diritti ai bimbi. Questa pratica della gestione per altri non vedo perché si debba criminalizzare chi la pratica. Non è il tema di rendere legale questa pratica ma garantire i diritti delle coppie omogenitoriali. Anche a loro va garantita l’adozione, come per il matrimonio, garantendo davvero gli stessi diritti degli eterosessuali. Sono scelte da Paese moderno”

Il PD come si pone sulla legge proposta da Fratelli d’Italia sul reato universale?

“Il problema non è aggiungere reati, dobbiamo garantire i diritti dei bambini. Stiamo avanzando proposte di legge che difendano i diritti dei bambini”