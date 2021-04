Fabrizio Cicchitto (ReL): annullamento pensione Del Turco cedimento ai grillini

AgenPress. “Il deliberato dell’ufficio di presidenza del Senato che ribadisce la scelta di annullare ogni contributo pensionistico per Ottaviano Del Turco è una decisione malvagia, priva di qualunque senso di umanità, un cedimento ai grillini, i quali, come dimostrano i comportamenti di molti di loro, non sono in condizione di dare lezione di moralità a chicchessia.

Noi abbiamo sempre espresso la nostra valutazione positiva sull’operato della presidente Casellati, ma questa volta dobbiamo esprimere il più netto dissenso.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.