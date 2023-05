Fabio Fazio. Tweet ironico di Salvini: “Belli ciao”. La reazione del PD. Calenda: se questo è un ministro

- Advertisement -

AgenPress – “Belli ciao”. È il tweet ironico, accompagnato dall’emoticon della manina che saluta, con cui Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, commenta la notizia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che lasciano la Rai per passare a Discovery.

“Non c’è che dire: che classe, che stile… Salvini non perde occasione per farsi riconoscere. Mai all’altezza del ruolo che ricopre. Mai”, ha replicato Simona Malpezzi, senatrice del Pd.

“L’uscita di @fabfazio dalla #Rai è un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con la Segre. Scelta scellerata mai portata in CdA”, ha twittato, la consigliere di amministrazione di Viale Mazzini.

“Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai e lavoreranno altrove. Il servizio pubblico perde due competenze indiscusse anche sul fronte degli ascolti impoverendo la sua offerta”, dichiara il deputato del Pd, Gianni Cuperlo.

“Il ministro e vice-premier Salvini twitta felice come un fanciullo ‘Belli ciao’. La differenza? Fazio e Littizzetto sono due protagonisti della comunicazione e della cultura. Salvini era e resterà un dilettante della politica e (ahimè) un incompetente chiamato a svolgere funzioni superiori alle sue capacità”.

“Se questo è un ministro della Repubblica..”, scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.