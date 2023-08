Extraprofitti. A Piazza Affari le banche bruciano quasi 9 mld. Nessun commento da banche e Abi

- Advertisement -

AgenPress – Hanno bruciato 8,96 miliardi di euro le banche in Piazza Affari per la tassa sugli extraprofitti annunciata dal governo. Il listino milanese ha perso il 2,12% a 27.942 punti, bruciando 27,71 miliardi, di cui quasi 1/3 a causa del crollo dei titoli bancari. Bper ha perso il 10,94% a 2,53 euro, Mps il 10,83% a 2,47 euro, Fineco il 9,91% 12,22 euro, Banco Bpm il 9,09% a 4 euro, Intesa l’8,67% a 2,33 euro, Mediolanum il 5,96% a 7,91 euro e Unicredit il 5,94% a 21,28 euro. Più caute Banca Generali (-3,14% a 32,1 euro), Mediobanca (-2,48% a 11,59 euro) e Banca Sistema (-1,55% a 1,14 euro), che prevede un effetto “quasi nullo” della tassa.

Unicredit e Mediobanca le meno impattate, Mediolanum e Bper le più colpite. Secondo i calcoli degli analisti di Ubs la tassa sugli extraprofitti delle banche eroderà gli utili del 10-15% per Unicredit e Mediobanca, tra il 45 e il 50% per Banca Mediolanum e Bper, con Intesa Sanpaolo, Finecobank e Banca Generali nel mezzo (20-25%) e Banco Bpm (35%). Lo hanno calcolato gli analisti di Ubs ma sono allineati a questi calcoli anche quelli di Deutsche Bank.

Le banche per il momento non rilasciano alcuna dichiarazione, così come l’Abi. A giugno il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva spiegato che il governo non aveva “in cantiere nessuna tassazione sugli extraprofitti” degli istituti di credito anche se in Parlamento alla fine di aprile proprio lo stesso ministro aveva annunciato che il governo non avrebbe trascurato l’accresciuta redditività delle banche. “Ricordo – aveva spiegato il ministro – che negli ultimi mesi le banche hanno fatto registrare anche significativi miglioramenti sul fronte della redditività”, “che non sta trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti alla clientela sulla raccolta. Una dinamica questa che il governo non può trascurare e non trascurerà”.