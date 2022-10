Ex ministro esteri russo: a Putin è rimasto il terrore come unica arma, è un miserabile terrorista disperato

AgenPress – L’ex ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev ha detto martedì alla Galileus Web che “il terrore è l’unica cosa rimasta” per il presidente russo Vladimir Putin, “come per qualsiasi miserabile terrorista nel mondo”.

Putin ha lanciato attacchi missilistici contro l’Ucraina lunedì e martedì perché “è disperato, perché ha commesso errori di calcolo”, ha detto Kozyrev a John Berman della CNN.

Kozyrev ha dettagliato quelli che secondo lui sono i “tre principali errori di calcolo” di Putin.

“Uno, che l’Ucraina potrebbe essere sconfitta in due, tre giorni. In secondo luogo, che gli Stati Uniti e l’Occidente non verranno in soccorso per aiutare gli ucraini. E terzo, che ha riportato la guerra a casa quando ha annunciato questa mobilitazione”.

“E’ disperato e torna a fare quello che sta facendo: intimidazioni, cioè minacce di armi nucleari – che non utilizzerà – e azioni terroristiche in Ucraina e in Russia”, ha detto.

Kozyrev ha spiegato perché non pensa che Putin utilizzerà armi nucleari.

“È un essere umano, quindi non vuole suicidarsi con armi nucleari strategiche”.