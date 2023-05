Europarlamentari Lega incontrano il Governatore Attilio Fontana

- Advertisement -

“PIENA SINTONIA CONTRO ESTREMISMI IDEOLOGICI UE”

AgenPress. Oggi a Bruxelles, gli europarlamentari della Lega, guidati dal capo delegazione Marco Campomenosi e dal presidente del gruppo ID Marco Zanni, hanno incontrato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale Guido Guidesi.

“Un incontro proficuo per fare il punto sulle tante battaglie che la Lega porta avanti in Italia e in Europa a difesa degli interessi del nostro Paese. Numerosi i temi affrontati, dalle limitazioni al comparto dell’automotive agli interventi per migliorare la qualità dell’aria.

Piena sintonia con il presidente Fontana e con l’amministrazione regionale lombarda – esempio virtuoso a livello nazionale nella riduzione delle emissioni – per fare squadra a difesa delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie italiane, fortemente penalizzate dalle scelte estremiste ideologiche e poco lungimiranti di questa Unione Europea, che mettono in serio pericolo la competitività e l’economia dei nostri territori.

Questa Commissione europea non si rende conto delle conseguenze drammatiche delle proprie politiche: faremo sentire forte la nostra voce”, affermano il presidente del gruppo ID Zanni e il capo delegazione Lega Campomenosi.