Euromazzette, Metsola: “Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia”

AgenPress. «Il nostro Parlamento europeo è fermamente contrario alla corruzione».

Roberta Metsola affida a un tweet un breve, scontato, commento sulla vicenda giudiziaria che ha investito l’Assemblea comunitaria in queste ore.

“In questa fase, non possiamo commentare alcuna indagine in corso se non per confermare che abbiamo cooperato e coopereremo pienamente con tutte le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie competenti – sottolinea Metsola -. “Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia”.

“Non è esagerato dire che gli ultimi giorni siano stati i più lunghi della mia carriera. Sono infuriata, dispiaciuta, e questi sono i sentimenti che accompagnano la mia determinazione a rafforzare quest’istituzione. L’europarlamento è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco – conclude Metsola – “.