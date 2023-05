Eurispes: economia peggiorata per il 30% italiani

- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’Eurispes nel suo Rapporto Italia 2023, per il 31,2% degli italiani la situazione la situazione economica del Paese resterà stabile nei prossimi 12 mesi, per circa il 30% peggiorerà, solo per l’8,5% ci sarà un miglioramento. Per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è l’affitto; per il 37,9% le bollette.

“Dati allarmanti e drammatici. Il fatto che oltre un terzo degli italiani sia in difficoltà con il pagamento delle bollette dimostra da un lato la gravità della situazione economica delle famiglie e dall’altro l’errore fatale commesso dal Governo di aver ripristinato gli oneri di sistema sull’energia nonostante i prezzi siano ancora ben lungi dall’essere tornati normali” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il Governo, sordo all’appello dei consumatori, non ha rinviato la fine del mercato tutelato della luce per i condomini. Ora speriamo lo faccia almeno per le famiglie italiane, evitando ulteriori regali alle compagnie energetiche che stanno già facendo extraprofitti milionari non tassati” conclude Dona.