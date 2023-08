“Etica, Spiritualità e Crescita Individuale” per un mondo di pace e sviluppo

- Advertisement -

AgenPress. “Etica, Spiritualità e Crescita Individuale” è il tema del webinar che si terrà lunedì 4 settembre 2023 alle ore 18:30, organizzato dall’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo (IAPD). L’iniziativa rientra nel ciclo d’incontri pubblici interreligiosi on line “Il Nostro Esodo verso la Terra Promessa della Pace: Dimensione Spirituale e Vita Pratica”, che si terranno quest’anno e nel 2024.

Interverranno: Tenzin Khentse, Monaco Buddista Tibetano; Don Valentino Cottini, Sacerdote Diocesano di Verona; Padre Jacques Serge Frant, Monaco Chiesa Melchita Greco-Cattolica; e Maria Gabriella Mieli, Relazioni Esterne UPF Italia, moderatrice.

Negli ultimi anni il mondo è cambiato, il progresso scientifico e tecnologico ha raggiunto uno sviluppo straordinario, ma non altrettanto la crescita etica e spirituale dell’uomo moderno.

Una sensazione di vuoto, solitudine e scontento; il declino della famiglia e della natalità; la confusione presente nella società; l’aumento della delinquenza e dell’immoralità, rischiano di minare le fondamenta della convivenza e causare la perdita di fiducia nel progresso e nel futuro.

Inoltre lo squilibrio tra scienza e fede può favorire un flusso sempre maggiore d’informazioni e di tecnologia a un essere che se privo di coscienza morale può causare danni difficilmente rimediabili.

Con l’aiuto di qualificati relatori questo ciclo d’incontri intende riflettere su un modello di promozione umana che armonizzi il progresso materiale, sociale e conoscitivo con la crescita etica e spirituale della persona, per la costruzione di società pacifiche e inclusive.

La IAPD è un progetto di UPF inaugurato nel 2017 nella Corea del Sud. Si propone di offrire un forum internazionale di leader religiosi di fedi diverse per contribuire con la loro saggezza, la loro esperienza e le loro organizzazioni alla soluzione dei problemi del nostro tempo. In Italia è stata inaugurata nel dicembre del 2020, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. IAPD e UPF sono iniziative fondate dai coniugi Moon.

Link di partecipazione https://us06web.zoom.us/j/86111061607