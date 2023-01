Esposta la salma di Benedetto XVI a San Pietro

- Advertisement -

AgenPress. Dopo un rito privato, le spoglie del Papa emerito sono state traslate questa mattina dal Monastero Mater Ecclesiae nella Basilica vaticana, all’Altare della Confessione.

Vi resteranno per tre giorni, fino al funerale del 5 gennaio. Dopo il primo ingresso del presidente italiano Mattarella, nella giornata di oggi 65 mila persone hanno dato l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger che sarà sepolto nelle Grotte vaticane nella tomba di Giovanni Paolo II.

Molti sono tornati questa mattina in Piazza San Pietro, attendendo in una fila a doppio binario dalle prime ore del mattino, avvolti in sciarpe e cappotti. Le prime stime parlano di 40 mila persone andate a dare l’ultimo saluto al Pontefice emerito dopo cinque ore dall’apertura, divenute 65 mila a chiusura della giornata. Si prevede un grande afflusso ogni giorno dei tre giorni dell’esposizione del feretro dal 2 mattina al 4 gennaio sera (orari oggi dalle 9 alle 19, domani e dopodomani dalle 7 alle 19). Lo aveva anticipato già sabato il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, aggiungendo che per il 5 gennaio, giorno dei funerali presieduti da Papa Francesco, si prevedono approssimativamente 50-60mila persone.