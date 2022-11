Esa. Due italiani fra riserve nuovi astronauti europei. Selezionati 5 nuovi astronauti, 2 donne e il primo con disabilità

- Advertisement -

AgenPress – L’Italia ha ottenuto l’ “impegno formale” da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) che uno dei due astronauti italiani della classe 2009, ossia Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano, parteciperà alla prevista missione a bordo della futura stazione spaziale Lunar Gateway nell’orbita lunare, tra il 2025 e il 2030. Lo riferiscono fonti dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) al termine della Conferenza Ministeriale dell’Esa a Parigi.

Sono Andrea Patassa, 31 anni di Spoleto e Anthea Comellini, 30 anni, di Chiari in provincia di Brescia.

Selezionati 5 nuovi astronauti (2 donne e 3 uomini) e il primo parastronauta con disabilità. I loro nomi sono stati presentati a Parigi dal direttore generale Joseph Aschbacher. I cinque astronauti di carriera, che si addestreranno per le future missioni spaziali, sono: Sophie Adenot (Francia), Pablo Álvarez Fernández (Spagna), Rosemary Coogan (Gran Bretagna), Raphaël Liégeois (Belgio), Marco Sieber (Svizzera). Il primo parastronauta è invece John McFall (Gran Bretagna). “Spero di poter essere di ispirazione per altri”, ha detto. “Voglio dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti”.