Eraclea (Venezia). Si rovescia un trenino turistico: 14 feriti

AgenPress. L’incidente è avvenuto ieri sera alle 22 ad ad Eraclea (Venezia) dove diverse persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite a causa del rovesciamento di un vagone di un trenino stradale turistico.

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa ha provocato lo sbilanciamento del vagone. Non si esclude che il trenino su gomma possa aver incontrato un dosso o una irregolarità del manto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alle forze dell’ordine.