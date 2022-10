Energia. Binetti (UDC): Europa trovi accordo su Eurobond, solo così potremo contenere costi

AgenPress. “È necessario che l’Europa trovi un accordo comune sugli Eurobond. Solo così potremo essere in grado di contenere i costi energetici che stanno facendo saltare non solo il bilancio familiare ma anche quello di molte aziende.

Gli eurobond investiti in energia possono essere una sorta di flebo di cauto ottimismo che riduce l’angoscia della guerra e rilancia le scarse energie residue di ogni Paese. Impoverimento generale e disoccupazione sono due binari pericolosissimi per la coesione sociale che può essere messa a rischio da un qualsiasi incidente critico.

Non c’è dubbio che, se a Est è la Russia che minaccia l’impiego di tattiche nucleari, nel cuore della vecchia Europa la minaccia è di natura socio-economica. Non serve altro che un po’ di buon senso per capire che proprio per questo tutta l’Europa è seduta su una miscela esplosiva che si articola su tre cose: fame, freddo e disoccupazione”.

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.