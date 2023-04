Emirates: sindacati, avviati licenziamenti senza confronto con parti sociali. Comportamento inaccettabile

- Advertisement -

AgenPress. “Un comportamento inaccettabile e profondamente lesivo della dignità dei lavoratori che va nella direzione opposta di quanto comunicato dalla Compagnia alle parti sociali nel corso di un recente confronto”.

Commentano così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, la notizia secondo la quale la Compagnia Emirates Italia ha deciso di consegnare lettere di licenziamento individuali ad alcuni lavoratori del reparto amministrativo.

“Abbiamo attivato formalmente le procedure di raffreddamento con l’azienda, sconcertati e contrariati rispetto alla linea di comportamento di Emirates Italia che ha deciso di ignorare completamente il confronto con le organizzazioni sindacali”.

“Inoltre – proseguono le sigle sindacali – considerato che l’azienda è ben posizionata sul mercato e in crescita, appare ancora più inspiegabile la decisione alla base dei licenziamenti. Da una parte infatti si licenzia a tempo indeterminato per assumere a tempo determinato. Mentre, dall’altra, si è interrotta la cassa integrazione non ritenuta necessaria.”.

“Organizzeremo le assemblee con lavoratrici e lavoratori a partire già dai prossimi giorni – concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo – nelle quali si concorderanno iniziative, modalità e tempistiche per contrastare tale decisione, riservandoci di intraprendere azioni più incisive di mobilitazione, qualora Emirates Italia non faccia nessun passo indietro rispetto ai licenziamenti effettuati”.