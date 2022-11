Emilia Romagna. Stefano Bonaccini: “Vogliamo realizzare più grande Parco eolico”

AgenPress. Il presidente Stefano Bonaccini afferma che sul fronte energetico all’Emilia-Romagna “non basta il rigassificatore, vogliamo realizzare quello che serve per la transizione ecologica: vogliamo realizzare il più grande Parco eolico d’Italia e forse d’Europa” nelle acque al largo della costa romagnola, “un investimento da un miliardo di euro, ma serve un percorso come quello del rigassificatore e in questo suggerisco a Meloni di fidarsi di noi”.

“Siamo compatti e sposiamo anche questa causa –riferendosi al parco eolico acquatico – e chiederemo un incontro al Governo per realizzare un’opera che sia utile al paese e non solo all’Emilia-Romagna”.

Per quanto riguarda la firma sul provvedimento per il rigassificatore, “un testo di 800 pagine” ha concluso il presidente emiliano-romagnolo, “sono soddisfatto, per l’unanimità” raggiunta sul progetto, “per il quale è stato fatto un lavoro meticoloso”.